La priorité donnée aux bus sur certaines voies

Dans les prochains mois, le réseau de bus RGTR va être réorganisé au Luxembourg. Et pour y parvenir, le ministre de la Mobilité, François Bausch, souhaite mettre en place des parcours plus courts aux heures de pointe. C'est ce qu'il indiqué, notamment, ce mardi, dans une réponse parlementaire adressée aux députés Carole Hartmann et Max Hax Hahn, qui l'interrogeaient sur les lignes de bus express.

Pour rendre les trajets plus fiables, François Bausch souligne encore que les Ponts et Chaussées intégreront désormais dans les futurs projets cette fameuse notion de «priorisation pour les bus». Et de citer les projets autoroutiers sur l'A3 (2X3 voies) entre Howald et Zoufftgen et sur l'A4 (corridor multimodal) entre Hollerich et Esch. Le même type de «priorisation» est également attendu pour les bus entre Grevelsbarrière et Dippach.

Des travaux dans tout le pays pour les bus

Comme c'est déjà le cas dans certains pays à l'étranger, le ministre de la Mobilité a également rappelé que des voies qualifiées de «bidirectionnelles» pourraient voir le jour au Luxembourg. Pour des raisons évidentes de sécurité routière, des portiques avec des afficheurs dynamiques seront alors mis en place pour indiquer aux usagers à partir de quel moment la voie de bus est utilisée dans un sens et par la suite, dans l'autre sens. Au nord-est de Luxembourg-Ville, les six km de la route N11 entre Gonderange et Waldhaff pourraient accueillir ce système de voies «bidirectionnelles», a souligné François Bausch.

Pour améliorer la circulation des bus au Luxembourg, d'autres aménagements sont attendus à travers tout le pays. Un couloir réservé aux bus verra ainsi le jour sur la N2 à Remich, où des feux tricolores seront également installés. Du côté de Bascharage, les bus auront la priorité pour traverser le centre de la localité. Les bus auront aussi l'avantage par rapport aux autres véhicules lorsqu'ils circuleront sur la route N5 depuis Bascharage en direction de la capitale. Les routes N6, à hauteur de la route d'Arlon et N7, vers la vallée de l'Alzette, connaîtront, elles aussi, des travaux pour améliorer la rapidité des bus.

(fl/L'essentiel)