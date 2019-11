Une voiture et une saleuse sont entrées en collision

L'arrivée progressive de l'hiver entraîne la sortie des saleuses sur les routes du Luxembourg. L'une d'elle est entrée en collision avec une voiture, mardi vers 23h30, a indiqué la police grand-ducale.

Les deux véhicules étaient censés se croiser, sur la N12 entre Kopstal et Quatre-Vent, au nord-ouest de la capitale. L'accident s'est produit pour une raison encore inconnue et la voiture a heurté l'avant-gauche de l'engin des Ponts et chaussées. Sous la violence du choc, elle s'est retrouvée dans le bas côté.

La conductrice accidentée a été conduite à l'hôpital. Elle a subi une série de contrôles.