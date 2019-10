«Le Luxembourg m'a permis de me construire»

Semiray Ahmedova le confie en toute pudeur: «Depuis quelques jours, les larmes de joie coulent à flots» dans sa famille. Car son assermentation en tant que députée, mardi à la Chambre, signifie beaucoup plus qu'une promotion politique pour cette enfant d'immigrée arrivée à l'âge de 9 ans au Grand-Duché.

À l'époque, ses parents fuyaient une Bulgarie communiste à bout de souffle. «Nous devions partir au Canada et nous nous sommes finalement retrouvés au Luxembourg. Un pays qui nous a donné la possibilité de nous construire». Ses années scolaires à Dudelange, à l'école primaire puis au Lycée Nic-Biever, deux masters en architecture et en urbanisme obtenus à l'université de Bruxelles, puis douze années à travailler, la nouvelle députée a vécu plusieurs expériences.

D'abord comme architecte, puis en tant qu'experte dans le domaine de l'énergie et enfin au ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire: «À chaque fois quatre ans... Et comme un symbole, mon mandat de députée court également sur quatre ans», ironise-t-elle.

« Le cours de l'histoire a fait que... »

À la Chambre, la nouvelle députée Déi Gréng succède à Roberto Traversini, avec la ferme intention de s'investir pour le logement. «Une problématique qui touche tout le monde, y compris mes proches». Écologiste «réaliste» comme elle se définit, la Luxembourgeoise de 38 ans s'était déjà lancée dans la campagne des communales en 2017 «pour aider le parti», avant de plonger dans le grand bain des législatives l'année suivante.

«Et le cours de l'histoire a fait que... Je me rappelle du coup de fil de Josée Lorsché pour me signifier ce qui m'attendait. C'est une opportunité unique, mais également un joli challenge à relever». Mariée sans enfant, Semiray Ahmedova sera forcément sensible au destin de ceux qui, comme sa famille, ont fui la misère en quête d'une vie meilleure: «Je les comprends, j'ai attendu l'âge de 23 ans pour devenir Luxembourgeoise. Avec du travail et de l'enthousiasme, on peut aller très loin au Grand-Duché».

