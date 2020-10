Mais quel est donc ce drôle d'insecte de 6cm?

«Gelechia sestertiella». C'est tout ce que nous a donné comme légende notre lecteur qui s'est exprimé via notre onglet Mobile Reporter. Tout en pécisant l'endroit où il avait réalisé ses trois photos: Hesperange, commune toute proche de la capitale et située au sud de Luxembourg-Ville.

Grâce aux trois clichés que nous avons reçus, on peut d'ores et déjà vous indiquer que cet insecte mesure près de 6 cm et qu'il est visiblement possible de le tenir sur plusieurs doigts sans trop de soucis.

Après quelques recherches, il semblerait que cet insecte fait partie de l'ordre des lépidoptères, au même titre que les papillons. Gelechioidea est le terme scientifique utilisé pour désigné sa «super famille».

Si l'on va encore un petit peu plus loin, il est également possible de vous préciser que le genre «Gelechia» fait partie de la famille des «Gelechiidae» qui regroupe des petits insectes de plus de 540 genres et de 4 500 espèces.

(fl/L'essentiel )