Les urgences sont sur le pont pour les fêtes

Célébrer, boire, faire du feu... Pour la plupart des personnes, ces activités sont associées au réveillon du Nouvel An. Ce n'est pas le cas des secouristes. «Le 31 décembre est l'un des jours les plus chargés pour nous», explique le docteur Émile Bock, chef du service des urgences de l'Hôpital Kirchberg. En général, les vacances sont plutôt calmes, seul le dernier jour de l'année se détache. Les gens sortent. Il y a beaucoup de monde aux urgences, surtout des jeunes qui ont des problèmes d'alcool».

Émile Bock et ses collègues ont d'ailleurs une attention particulière pour les personnes qui arrivent parfois en situation d'hypothermie. D'autres peuvent tomber dans le coma ou suffoquer dans leur propre vomi.

Blessures typiques des fêtes

En général, il y a deux blessures «habituelles» la veille du jour de l'An: les blessures à la main liées à l'alcool et aux pétards, et les blessures aux yeux, également causées par des pétards. En parallèle, un certain nombre de patients ont besoin d'une aide psychologique. «Ils se sentent seuls pendant les fêtes, certains ont des pensées suicidaires et d'autres essaient même de se suicider», explique Émile Bock.

La solitude touche-t-elle également les personnels de santé, qui doivent passer les fêtes sans leurs familles? «Dans le domaine médical, nous savons qu'il faut travailler les week-ends et les jours fériés », indique le docteur Bock, qui aime notamment l'ambiance le soir du Nouvel An. «Quelqu'un apporte toujours quelque chose à manger, même si on n'a jamais le temps de manger. Nous essayons de garantir la bonne humeur chez les patients tout en veillant à ce qu'ils rentrent rapidement chez eux auprès de leurs proches».

(Stefanie Braun/L'essentiel)