Le réseau Internet était prêt pour le télétravail

Le réseau luxembourgeois s'est montré «stable» durant la crise du coronavirus et «l'augmentation du trafic, surtout au cours des premiers jours de la crise, n'a pas soulevé de gros problèmes». C'est la réponse apportée par le Premier ministre et ministre de la Digitalisation, Xavier Bettel (DP), à la question parlementaire du député ADR Fernand Kartheiser sur la qualité de l'Internet au Grand-Duché. Concrètement, la question était de savoir de quelle manière on envisageait d'adapter l'infrastructure en fibre optique du pays aux exigences croissantes en période de télétravail et d'enseignement à distance.

«Il est prouvé que les investissements réalisés ces dernières années dans ce domaine étaient nécessaires et importants et ont clairement payé durant cette crise» a déclaré le Premier ministre. En guise de preuve, il a cité le bon classement du Luxembourg dans le rapport DESI sur la connectivité à Internet au sein de l'UE. Avec une couverture à haut débit de 98%, le Luxembourg se classe ainsi à la troisième place.

En outre, l'extension du réseau de fibres optiques par POST se poursuit comme prévu, aux dires du chef de gouvernement. D'ici à la fin de l'année 2022, 78% des foyers devraient être reliés au très haut débit. Par ailleurs, 85% des ménages auraient la possibilité d'accéder à l'Internet haut débit via le câble. Les foyers isolés pourraient également avoir recours à l'accès sans fil fixe (WFA – Fixed Wireless Access). M. Bettel n'a pas manqué de souligner que les opérateurs n'étaient pas obligés de fournir de telles connexions à haut débit et qu'il s'agissait d'une «décision purement commerciale» de savoir «si, quand et sous quelle forme les investissements nécessaires seront réalisés».

