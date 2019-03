Le déficit s’établit à 650 millions d’euros

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna (DP) s’est livré mardi matin à l’exercice de la présentation du budget 2019, pour la sixième fois consécutive en ce qui le concerne. Devant les députés, il a annoncé un solde négatif de l’administration centrale, à hauteur de 650 millions d’euros. Les dépenses sont attendues à 19,6 milliards d’euros, en hausse de 5,8%. De leur côté, les recettes devraient atteindre 18,9 milliards d’euros (+1,6%), d’où une hausse du déficit.

Le ministre a vanté un budget mettant l'accent sur «la prévoyance, la durabilité, l’équité, la cohésion sociale et la compétitivité» et fidèle selon lui au programme de coalition du nouveau gouvernement, en place depuis décembre. Les priorités de l'exécutif pour la constitution du budget sont, selon Pierre Gramegna, «le logement, l’éducation, la recherche, la digitalisation, les infrastructures de transport, l'énergie durable, la culture et les structures sociales».

Le budget 2019 entérine notamment une augmentation du salaire social minimum de 100 euros nets par mois. Côté carburants, les litres d'essence et de gazole seront vendus respectivement un et deux centimes plus cher. Quant à la TVA sur les produits hygiéniques et les livres électroniques, elle sera abaissée à 3%, le taux super réduit. Les produits phytosanitaires autorisés par la réglementation européenne bénéficieront de leur côté du taux réduit, 8%.

(L'essentiel)