Deux cambrioleurs trahis par des bruits de verre

Deux cambrioleurs ont été arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche, à Luxembourg, indique la police. Les forces de l'ordre avaient été informées de la présence de personnes suspectes dans le cadre d'un possible cambriolage, dans le boulevard Robert Baden-Powell. Des bruits de verre brisé avaient ainsi été entendus, suggérant une fenêtre fracassée.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, une fenêtre brisée a été trouvée au rez-de-chaussée d'une maison résidentielle et une personne suspecte qui se trouvait dans l'entrée de la maison s'est enfuie derrière le bâtiment. «L'homme qui avait pris la fuite a été appréhendé derrière la maison et un deuxième suspect a été identifié plus tard dans le quartier de la gare», notent les forces de l'ordre. Des vérifications ont révélé que l'un des hommes était en situation irrégulière dans ce pays. Sur ordre du parquet, les deux hommes ont été présentés ce dimanche matin devant un juge d'instruction.

