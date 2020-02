La hausse «effarante» des prix de l’immobilier

La crise du logement qui touche le Luxembourg n’est pas un sujet nouveau. Mais faire des constats ne suffit plus et la Chambre des salariés, à l’origine d’un rapport sur le sujet, a agité le drapeau rouge, mercredi matin. Évoquant «une hausse continue et effarante des prix immobiliers», la CSL a rappelé le danger qui pèse sur les résidents. «18,3% des propriétaires et des locataires font face à un risque de pauvreté», souligne son directeur Sylvain Hoffmann. Et pour cause, selon la CSL qui reprend des données de l’Observatoire de l'habitat, le coût du logement pèse en moyenne un tiers du revenu disponible et il est même «une surcharge» pour 38,8% des ménages du pays.

Entre le début des années 2000 et le milieu des années 2010, les prix de l’immobilier ont augmenté bien plus que le salaire moyen. Le prix d’achat d’un appartement a augmenté de 65,5%, la location de 47,5%. Quand le salaire moyen n’a évolué «que» de 33,6%. Mais rien ne changera tant que le Luxembourg sera confronté à un manque flagrant de logements à prix abordable et surtout que la demande sera plus forte que l’offre, favorisant la spéculation.

«11 familles et 11 sociétés possèdent 63% des terrains» à Luxembourg-Ville

La CSL propose un plafonnement des loyers et des prix des terrains, le paiement des commissions d’agence immobilière par le bailleur et non plus le locataire, l’imposition au taux global des plus-values immobilières... La présidente Nora Back et son équipe regrettent aussi que le budget du ministère du Logement soit parmi ceux qui ont le moins augmenté (+2,7%) pour l’ensemble du gouvernement entre 2019 et 2020 alors même qu’il est indispensable «d’investir dans le logement social locatif». Pour cela, la CSL propose même de «mobiliser une partie du Fonds de compensation des retraites».

La Chambre des salariés souhaite aussi la mise en place de taxes obligatoires sur la rétention de terrains ou de logements vides. Dans la capitale par exemple, seulement «11 familles et 11 sociétés possèdent 63% des terrains disponibles pour une valeur de 3,8 milliards d’euros». Or, pour limiter la crise du logement, «constituer une réserve foncière publique substantielle» sera essentielle.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)