La moitié des entreprises n'ont pas de salarié

Malgré la crise sanitaire et économique, le Luxembourg a enregistré des créations d’entreprises en 2020. L’étude du Statec sur la structure entrepreneuriale, publiée vendredi, recense en effet 37 807 structures, contre 36 323 un an plus tôt et 35 113 l’année précédente.

Quasiment la moitié (48,5%) n’employaient aucun salarié, c’est-à-dire qu’elles étaient composées des seuls gérants ou propriétaires. Cela comprend notamment les personnes installées à leur compte. La proportion est globalement restée stable ces dernières années. Ensuite, 29% des boîtes contiennent entre un et quatre salariés. Elles sont moitié moins à accueillir de cinq à 19 personnes. Les petites structures sont donc les plus nombreuses et seules 190 d'entre elles regroupent plus de 250 salariés.

Au niveau des secteurs, la catégorie la plus représentée est celle des «activités spécialisées, scientifiques et techniques», avec 8 898 entreprises. Elles contiennent les activités juridiques, de sièges sociaux, de conseil, d’architecture, de publicité ou encore de développement scientifique. Viennent ensuite le commerce (7 820 sociétés) puis, loin derrière, la construction (4 366). Sans surprise, la plus grande part des entreprises (41,5%) sont enregistrées dans la capitale ou dans le canton Luxembourg-campagne. Mais celui d’Esch-sur-Alzette se montre également attractif, avec 21,4% du total.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)