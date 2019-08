Bientôt des radars à bord des voitures de police?

Depuis le début du mois d'août, des drones contrôlent la circulation des voitures en Espagne. Munis d'une caméra haute résolution, ils survolent les routes pour détecter les mauvais conducteurs et les sanctionner. Le même principe est en phase de test dans certains départements français. Au Luxembourg, «des contrôles par drones ne sont pas à l'étude», indique une porte-parole du ministère.

Toutefois, «nous avons bien des nouvelles mesures» précise-t-elle. Le plan d'action «sécurité routière» pour la période 2019-2023, présenté en mai dernier par François Bausch, ministre Déi Gréng de la Sécurité intérieure et de la Mobilité, prévoit ainsi tout un catalogue d'initiatives destinées à améliorer la sécurité sur les routes. Avec un tiers de mesures répressives pour deux tiers de mesures préventives.

Horizon 2021

Ainsi, le premier radar tronçon du pays doit arriver bientôt. La vitesse, l'alcool et les drogues au volant seront particulièrement visés. Protection des cyclistes, amélioration de l'enseignement de la conduite ou encore mise en fourrière de la voiture plus rapides sont aussi prévus. Et, si l'idée des drones n'est pas envisagée au Luxembourg, certaines voitures de la police grand-ducale pourraient les remplacer. Le plan d'action évoque en effet la possibilité de contrôles de vitesse effectués par des voitures de police en mouvement, insérées dans le trafic. Des véhicules qui seraient munis de caméras.

Un groupe de travail regroupant les acteurs concernés doit étudier la faisabilité du projet, sous la houlette du ministère de la Sécurité intérieure. L'objectif serait de concrétiser l'idée dans le courant de l'année 2021. Avec toujours le même objectif: zéro tué et zéro blessé grave sur la route à l'horizon 2022. Le Grand-Duché part de loin. Au début du siècle, le pays dépassait les 70 morts et 352 blessés graves annuels sur les routes. L'an dernier, 25 personnes avaient perdu la vie et 256 avaient été grièvement blessées dans des accidents de la circulation. Cette année, selon un décompte de L'essentiel, les accidents de la route ont déjà fait dix morts.

(jw/L'essentiel)