NTM enflamme Belval et «c’est d’la bombe bébé»

Les tours de Belval n’ont pas grand chose à voir avec celles des cités du nord de Paris. Pourtant samedi soir à la Rockhal, plus de 6 000 fans avaient un peu de «neuf-trois» en eux. Et beaucoup de «Seine-Saint-Denis style». Un plongeon dans le rap français à l’ancienne et une jeunesse que beaucoup n’ont pas vu filer. NTM, on jurerait que c’était hier et pourtant «Ma Benz» et consorts ont plus de vingt ans.

«Les gens pensaient que ce serait un effet de mode» lâchait d’ailleurs Joey entre deux mythiques onomatopées. Comme un pied de nez, «On est encore là» lançait le show de 2019 et tout le monde était d’accord! Il ne fallait pas beaucoup attendre pour que le duo «foute le feu» sans n’avoir rien perdu de sa complicité sur scène. Et que dire du public en transe, à base de «popopopop».

Avec Lord Kossity

«À nous deux, on a un siècle», glissaient les rappeurs, comme pour rappeler qu’il était temps de passer à autre chose et que cette tournée était bien un jubilé, qu’il n’y en aurait plus d’autre. Alors pas de place pour les regrets et les temps morts: set de DJ, jeunes rappeurs pour donner le change sur scène et même Lord Kossity était du voyage au Luxembourg.

Un concert en mode suprême pour rappeler des messages et mélodies balancés «à l’aube de l’an 2000» et qui font toujours mouche. NTM a marqué le hip-hop français et même au-delà. Les 6 000 fans de la Rockhal pourront dire qu’ils y étaient.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)