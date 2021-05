«Continuer à aider les entreprises vulnérables»

D’un secteur à l’autre de l’économie au Grand-Duché, le Covid-19 n’a pas mis tout le monde à l’épreuve de la même manière lors de l’année 2020. C’est ce qui ressort en substance des chiffres communiqués, ce lundi matin, par la Chambre des métiers. Lueur d’espoir dans la grisaille ambiante: le secteur de l'artisanat a fait preuve de résistance lors des derniers mois.

Moins réjouissant et c’était à prévoir: «Seulement 6% des entreprises sont parvenues à couvrir leurs frais courants grâce à leur recettes». Pour sauver les meubles, 94% des entreprises ont donc eu recours aux aides étatiques non-remboursables (85%), puisé dans leurs réserves (43%) ou encore utilisé un financement externe (32%).

Déjà préparer l’après-crise

«Dans plusieurs branches de l’artisanat, l’évolution négative risque de perdurer», regrette toutefois Tom Oberweis, Président de la Chambre des métiers. «Nous aimerions donc que le gouvernement continue à soutenir les branches vulnérables». Selon les chiffres de la Chambre des Métiers, plus de la moitié des chefs d’entreprise estiment que les aides ont très bien permis de surmonter la crise en 2020. Le chômage partiel et et les aides directes non remboursables sont d’ailleurs largement plébiscités.

Dans un contexte sanitaire toujours très fragile face au Covid, comment peut-on d’ores et déjà préparer l’après-crise? La Chambre des métiers invite, notamment, le gouvernement à agir contre les effets secondaires de la crise et à supprimer les inégalités entre le statut des indépendants et celui des salariés. Continuer à développer les compétences et simplifier les démarches administratives font également partie des revendications de l'instance.

