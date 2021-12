De «5 à 7 cm» de neige attendus au Luxembourg

Alors que des flocons ont déjà fait leur apparition ce jeudi au Grand-Duché, la neige devrait à nouveau compliquer la vie des automobilistes, vendredi matin, au Luxembourg. MeteoLux a en effet émis un bulletin d'alerte jaune (danger potentiel), entre 6h et 14h, pour tout le pays. «Entre 2 et 4 cm sont attendus et sur les Ardennes, des cumuls de 5-7 cm sont localement possibles», annonce le prévisionniste.

Prévisions météo







Consultez nos prévisions météo

«La perturbation qui traversera le Luxembourg vendredi matin sera accompagnée de chutes de neige fondante et plus persistante sur les hauteurs», précise MeteoLux. L'après-midi, le temps deviendra sec, avec quelques averses locales à caractère hivernal. Côté températures, il fera entre -1°C et 1°C le matin et de 1°C à 4°C dans l'après-midi.

Le mercure restera bas samedi (2°C à 4°C) avant de grimper un peu à partir de dimanche, où il fera entre 4°C et 6°C.

(pp/L'essentiel)