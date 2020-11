«On va fêter toute la semaine au Luxembourg»

En 2016, quelques semaines avant l'élection de Donald Trump, Vanessa Perez quittait son état d'origine, le Nevada, pour travailler au Luxembourg. «Je me rappelle avoir vu la nouvelle ici, j'étais tellement triste», se rappelle-t-elle pour L'essentiel. Le 5 juin dernier, l'Américaine de 28 ans manifestait aux côtés de milliers de personnes devant l'ambassade américaine au Grand-Duché pour dénoncer les violences policières dans son pays de naissance.

Une jeune femme engagée donc, qui avait fait du départ de Donald Trump son souhait le plus cher pour cette fin d'année 2020: «On l'a fait! Je suis vraiment contente qu'on ait voté pour le sortir du bureau oval», confie-t-elle après la confirmation de la victoire de Joe Biden.

Comme de nombreux électeurs démocrates à travers l'Europe, Vanessa a vécu «une soirée émouvante». «J'ai suivi l'élection en direct pendant quatre jours. J'ai senti que l'histoire était en marche en voyant les votes par correspondance faire basculer le scrutin». Américaine expatriée, elle aussi a voté à distance. La défaite de Trump, c'est un peu sa victoire et celle de millions d'Américains «qui n'en pouvaient plus de sa rhétorique raciste».

«Enfin quelqu'un qui me ressemble!»

Afro-américaine d'origine par son père, mexicaine, philippine et portoricaine par sa mère, Vanessa est à l'image de cette Amérique métissée et progressiste. Celle qui se reconnaît dans le parcours de Kamala Harris. «C'est très significatif pour moi de voir une femme comme elle accéder à la vice-présidence. Ma petite sœur m'a dit que nous avons enfin quelqu'un qui me ressemble à ce poste!», glisse-t-elle.

L'élection de Biden ne constitue pourtant pas une révolution. Vanessa en est bien consciente, et la division entre les deux Amérique va perdurer: «Les gens doivent comprendre que 70 millions de personnes ont voté pour Trump. Nous avons besoin de beaucoup plus de changements et de travail».

En attendant, Vanessa et ses amis ne comptent pas bouder leur plaisir et fêter comme il se doit la nouvelle: «J'ai appelé ma famille aux États-Unis, ils sont heureux et excités. Dimanche soir, nous allons fêter cela avec une amie américaine. Et nous allons continuer toute la semaine!»

