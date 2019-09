Venez prendre un petit déj' rugby à Luxembourg

Au Luxembourg aussi, les communautés de l'Ovalie vont suivre avec passion la Coupe du monde de rugby qui débute ce vendredi. Et, malgré le décalage horaire, les pubs se mobilisent pour les fans. Voici quelques idées, liste non exhaustive. Ainsi, le ÉireLux, à Howald, proposera des petits-déjeuner complets dès les premières heures du jour. On pourra par exemple y voir Australie-Fidji à 6h45 samedi, avec bacon grillé et haricots en sauce.

Et vous?



Quelles sont vos bonnes adresses pour suivre la coupe du monde de rugby? Dites-le nous en commentaire.

Lui aussi irlandais, le Black Stuff, au Val de Hamm, ouvrira le matin, avec le France-Argentine de 9h15 samedi et le Irlande-Écosse de 9h45 dimanche. Le tout avec sandwichs au bacon, snacks et boissons. Le pub fait aussi une séance de rattrapage pour ceux qui ne veulent pas sacrifier leurs grasses matinées du week-end. Il (re)diffusera les matchs France-Argentine, NZ-AfSud et Irlande-Écosse lundi à partir de 18h.

Du côté de l'Urban, en ville, qui ouvre à 9h pour les matches, les cuisines sont en service dès 10h. Même principe au Britannia, à Clausen, pour les fans du XV de la Rose. Le pub allume ses télés à 9h avec petits-déjeuners proposés.

(jw/L'essentiel)