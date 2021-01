Un homme de 43 ans a disparu depuis ce mardi

Rimantas Suslavicius, âgé de 43 ans, a disparu ce mardi midi, indique la police. L'homme, qui était pris en charge dans un hôpital de la ville de Luxembourg, l'a quitté vers midi, alors qu'il avait un besoin urgent d'assistance médicale, précisent les forces de l'ordre.

Rimantas Suslavicius mesure 1,82 m, pèse 80 kilos, a une barbe de trois jours et des cheveux courts brun foncé. Plus récemment, il portait un sweat à capuche orange cette dernière lui dissimulant une blessure à la tête. Il portait également une veste en cuir marron foncé usée, un jean foncé et des bottes marron. Il parle russe et français.

Toutes personne qui aurait des informations sur la localisation de la personne disparue peut joindre le numéro d'urgence: 113.

