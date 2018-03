Ils avaient ligoté et dépouillé un couple au Luxembourg

Les deux hommes, âgés de 32 et 33 ans, recherchés par un mandat d'arrêt européen, ont été interpellés à Paris et au Bourget, près de la capitale, par la brigade de répression du banditisme (BRB), selon une source proche de l'enquête confirmant une information du quotidien Le Parisien.

Ils sont soupçonnés d'avoir «saucissonné» et séquestré un couple luxembourgeois à son domicile en février avant de s'emparer de 900 000 euros de bijoux. Les deux hommes pensaient de nouveau passer à l'acte en Suisse lorsqu'ils ont été repérés et pistés. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont retrouvé de l'argent et des bijoux mais pas la totalité du butin.

Les deux hommes sont connus des services de police pour vols et violences mais «pas de ce niveau», selon cette même source. Les suspects ont été écroués en attendant leur extradition vers le Luxembourg.

(L'essentiel/afp)