La connexion a explosé chez les plus jeunes

École à distance, loisirs digitaux... Depuis le confinement, l'exposition aux écrans tant par les plus petits que par les plus grands a explosé, nous révèle le Kanner Jugendtelefon. La hotline luxembourgeoise a par ailleurs constaté une forte hausse des appels (32%) de la part des parents et de «conversations plus intenses» pour l'année 2020, confie Aline Hartz, psychologue de la hotline. L'usage des écrans et la santé mentale ont été les deux sujets les plus abordés. «Parfois dépassés, les parents se renseignaient surtout pour savoir comment procéder avec un jeune présent sur Internet, raconte Aline Hartz. Certains ont même observé un changement dans le comportement de leurs enfants, qui se sentaient parfois déprimés et isolés».

La technologie a en effet pris une place plus importante dans la vie des jeunes depuis le premier confinement. Et l'école à distance y a joué un rôle. Certains passent d'ailleurs des heures derrière l'écran. Dans le rapport Covid-Kids, publié par l'Unicef et l'Université de Luxembourg début mars, les enfants interrogés ont déclaré travailler 3 à 4 heures par jour pour l’école, tandis que d’autres bûchent parfois la journée entière. Le travail sur écran provoque d'ailleurs une «grande fatigue» chez certains.

Bonnes alternatives

Il est à noter qu'avant la crise sanitaire, les élèves de l’école fondamentale passaient en moyenne 0,9 heure par jour sur Internet et ceux du secondaire 2,4 heures. Depuis, leur connexion a presque triplé pour les plus jeunes (2,6 heures pour les élèves du fondamental et 6,3 pour ceux du secondaire).

«On ne peut pas dire que cette hausse de l'exposition aux écrans soit une bonne ou une mauvaise chose». Pour la psychologue, il est nécessaire de «garder un équilibre» entre les activités digitales et les autres. Mais malgré l'inquiétude des parents, les écrans se sont avérés être par ailleurs «de bonnes alternatives» pour les loisirs mais aussi pour les contacts sociaux. «Ils ont permis de limiter la solitude pour certains».

(mm/L'essentiel)