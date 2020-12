Les familles vont réinventer la Saint-​​Nicolas

Oubliez les grands repas de famille. Cette année, la fête de Saint-Nicolas sera différente avec le Covid. Mais certains tiennent tout de même à cette tradition, comme Marceline. Cette habitante de Mühlenbach compte bien faire des cadeaux à ses petits-enfants. «Samedi après-midi, je reçois mon fils et sa fille, et le soir, ce sera sa femme et le bébé. On va faire attention, puisque l'on va être espacés à table», explique-t-elle.

Une organisation de taille pour ce jour important à ses yeux. «C’est une grande fête qu’on célèbre depuis que je suis petite», raconte Marceline, des étoiles dans les yeux. Le 6 décembre, elle offrira un habit, un jouet, sans oublier le traditionnel chocolat.

«Cela marque l’entrée dans les fêtes de fin d’année»

Chez Caroline, à Bettembourg, la Saint-Nicolas se fera aussi en petit comité. «Pas de famille, juste les enfants. On n’a pas le choix, pour préserver les plus âgés et les enfants», confie la maman de 33 ans. Chez Frank, seuls les membres de la famille proche, «négatifs» au Covid, pourront venir. Pour lui, pas question de rater ce jour. «Cela permet d’avoir un peu de chaleur et marque l’entrée dans les fêtes de fin d’année. C’est important pour nous chrétiens». Il ne compte pas offrir de jouets, qui sont réservés au 25 décembre. «On donne du pain d’épices, des mandarines, du chocolat et des petites bricoles».

Pour compenser l’absence de saint Nicolas dans les communes, certaines ont innové. À Wormeldange, le patron des écoliers passera distribuer des douceurs à ceux inscrits sur la liste des enfants sages.

(L'essentiel/Noémie Koppe)