Le vilain tour de Florent Malouda à ses ex-​​salariés

Un petit tour et puis s'en va. Le passage éclair du footballeur Florent Malouda au Luxembourg n'a pas laissé de que des bons souvenirs. Débarqué au FC Differdange pour une pige de 6 mois en 2018, l'ex-international français de 40 ans a profité de ses quelques mois passés au Grand-Duché pour se lancer dans le business de la restauration en s'offrant une adresse bien connue de la capitale: l'ancien «Color's» devenu «Le Colisée», un restaurant avec terrasse avec vue sur la place Guillaume II.

Mais rien ne s'est passé comme prévu, et l'aventure a tourné court. «Juste avant l'ouverture M. Malouda et son associé ont demandé aux salariés employés de plusieurs mois de quitter les locaux, sans le moindre préavis et sans les payer pour le travail effectué. Le lendemain, ils avaient changé les serrures», explique à L'essentiel l'avocat de trois ex-salariés, qui ont décidé d'attaquer en justice leur ancien employeur.

«Il y avait deux restaurants qui n'ont jamais ouvert avec ces salariés», précise l'avocat. Selon nos informations, «Le Colisée» a pourtant bel et bien ouvert ses portes. Le restaurant a été exploité pendant un an, avant de fermer à l’automne 2019, rapportent plusieurs sources. Depuis, au 5, rue Chimay, on trouve porte close.

«Il n'a fourni aucune explication»

La société dirigée par Florent Malouda «Les Jardins d'Italie» a d'ailleurs été déclarée en faillite, le 2 juin 2020. «Une manière de se soustraire aux dédommagements après les condamnations», avance l'avocat en question. Un premier jugement rendu en mars dernier par le tribunal du travail a en effet ordonné à la société de Florent Malouda de payer 14 543 euros à un ancien employé.

D'autres salariés pourront-ils avoir également gain de cause? «L'insolvabilité de la société rend extrêmement complexes la possibilité de faire valoir leurs créances», explique l'avocat. D'autant que Florent Malouda semble avoir tourné la page de cette expérience luxembourgeoise. «Il ne s'est pas présenté à l'audience, et n'a fourni aucune explication», relate l'avocat.

Aux dernières nouvelles, l'ex-joueur de Chelsea et du FC Metz, a lancé une académie de football à Madagascar, après une expérience infructueuse d'entraîneur adjoint au FC Zürich, en Suisse. Contacté pour donner sa version de l’affaire, Florent Malouda a simplement répondu «qu’une plainte a été déposée pour escroquerie» sans donner davantage de précisions.

