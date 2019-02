Le week-​​end s'annonce chaud et ensoleillé

D'après «Météo Boulaide», le week-end s'annonce une nouvelle fois chaud et ensoleillé, offrant de belles journées en perspective. La présence d'un anticyclone sur le pays donnera lieu à un grand soleil et à des températures clémentes, au-dessus des normales de saison. Au petit matin, seules quelques nappes de brouillard seront visibles, mais celles-ci se dissiperont au cours de la journée. La nuit, les températures chuteront à nouveau jusqu'à 0°C.

Samedi, on démarrera par un temps clair avec du brouillard par endroits. Le matin, les températures seront comprises entre 2 et 4°C pour culminer entre 9 et 14°C, l'après-midi. Le ciel restera dégagé, entraînant une nouvelle chute des températures nocturnes entre -1 et -10°C. Des plaques de verglas pourront se former par endroits.

Dimanche matin, le ciel sera dégagé et le mercure affichera des températures comprises entre -12 et -4°C avant de remonter à des valeurs comprises entre 9 et 14°C, dans l'après-midi. Le temps restera majoritairement ensoleillé, avec quelques nuages par endroits. On observera à nouveau une chute des températures entre -1 et -7°C dans la nuit.

(Stefanie Braun/L'essentiel)