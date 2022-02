Le cannabis illégal souvent infecté aux toxines

Environ un tiers du cannabis illégal au Luxembourg est contaminé au mycotoxines, selon des analyses menées par les équipes du Laboratoire national de santé (LNS), dont les résultats ont été publiés dans la revue spécialisée Mycotoxin Research. Mais les mycotoxines, c'est quoi? Selon le LNS, il s'agit de toxines produites par des champignons microscopiques, non visibles à l'œil nu, comme Aspergillus ou Penicillium.

Ces champignons prolifèrent quand il fait chaud et humide, sur des plantes, graines, fruits et leurs produits dérivés. Leurs toxines, quand elles sont consommées avec les aliments, peuvent présenter un risque pour la santé. «Les effets des mycotoxines comprennent la dépression du système immunitaire, des affections neurotoxiques, le développement d’allergies, de pneumonies et même de cancers», explique les Dr Claude Schummer et Serge Schneider, du LNS.

Dans les limites acceptées

Les équipes de surveillance alimentaire et toxicologie analytique du LNS ont donc analysé 142 échantillons de haschich et de cannabis saisis au Luxembourg par la police grand-ducale. L'ochratoxine a été retrouvée dans environ un échantillon sur trois, avec des concentrations entre 1 et 16,2 microgrammes par kilo (µg/kg), pour une moyenne de 4,3 µg/kg. Ce qui place le cannabis illégal du Luxembourg dans les clous de ce qu'accepte la Commission européenne pour les mycotoxines dans les aliments, la limite autorisée étant fixée à 15-20 µg/kg.

«La majorité des contaminations se situent cependant dans des concentrations inférieures aux limites tolérées en Europe», reprennent les deux chercheurs. Qui rappellent que les mycotoxines «résistent à la stérilisation et à la chaleur et peuvent donc facilement se retrouver dans la chaîne alimentaire». Reste à savoir si le cannabis légal fera mieux que celui qui circule actuellement...

(L'essentiel)