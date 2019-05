Peu de résidents ont des problèmes d'argent

Ce n'est sans doute pas une surprise mais l'étude publiée ce mercredi par Eurostat permet de mettre des chiffres sur une réalité généralement admise au Grand-Duché. Selon l'Institut de statistiques européen (chiffres de 2017), seul 1,2% des résidents luxembourgeois rencontrent de sévères difficultés financières pour régler les dépenses de la vie courante.

En clair, selon Eurostat, cela concerne le fait de régler ses factures dans les délais impartis, de chauffer correctement son logement, de pouvoir faire face aux dépenses imprévues, de manger régulièrement de la viande, du poisson ou des plats végétariens, de s'offrir une semaine de vacances par an et enfin, de posséder une télévision, un lave-linge, une voiture et un téléphone.

Le Luxembourg présente ainsi le deuxième taux le plus bas de «privation matérielle» au sein de l'Union européenne. Il est seulement devancé par la Suède (1,1% en 2017). La moyenne européenne se situait à 6,2% en 2018. À l'inverse, la Bulgarie (20,9%), la Roumanie (16,8%) et la Grèce (16,7%) possèdent les taux les plus élevés parmi les pays membres de l'UE.

(pp/L'essentiel)