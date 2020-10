«Tout le monde s'énerve sur les vel'oh! électriques»

Près de deux ans après leur mise en service, les vel'oh! électriques de la capitale ne font pas l'unanimité. La faute à des défauts de fonctionnement, indiquent plusieurs utilisateurs: «J'ai encore essayé huit vélos avant d'en trouver un seul en état de marche. L'assistance électrique ne fonctionne pas sur nombre d'entre eux et je ne compte plus les bornes hors service», peste Aurélio. «Tout le monde s'énerve, et ça dure depuis des semaines», poursuit-il.

Informé du raz-le-bol de certains utilisateurs, JC Decaux, l'entreprise qui exploite le service sur le territoire de la capitale, reconnaît «des difficultés de maintenance cet été, suite à un retard dans la livraison de pièces détachées». La crise sanitaire est passée par là, mais «la situation est normalement réglée», indique Jerôme Blanchevoye, directeur général adjoint villes & finance, qui se dit «surpris».

Deux fois plus d'abonnés!

Les utilisateurs dénoncent «un défaut d'entretien». «Dès que nous identifions une panne, nous procédons à sa résolution. Je pense aussi que nous progressons sur ce domaine mais nous continuons à étudier avec attention les cas qui nous sont signalés», répond M. Blanchevoye, tout en concédant que l'assistance électrique «est encore sensible». «Mais elle est très efficace et nous continuons de la perfectionner».

Également sollicitée sur ce sujet lors d'un City Breakfast, la ville de Luxembourg a indiqué que les appareils étaient en proie au vandalisme, ce qui explique la récurrence de certains problèmes.

Pourtant, les difficultés rencontrées ne suffisent pas à remettre en cause le succès certain des vel'oh! Avec entre 15 000 et 20 000 locations par semaine, le nombre de vélos loués a été multiplié par quatre et le nombre d'abonnés a doublé par rapport à l'ancien système.

