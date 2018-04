Savez-​​vous où se trouve «Neiluerenzscheierhaff»?

Écrit-on Déifferdeng ou Déifferdang? Diddeleng prend-il un accent? Quelle est la bonne écriture: Schëffleng, Scheffléng ou Schëffléng? Le Conseil permanent de la langue luxembourgeoise (CPLL) vient de publier un répertoire contenant le nom de toutes les localités du Grand-duché dont l'orthographe luxembourgeoise a été mise à jour. Cette liste a été établie en collaboration avec le bureau du cadastre et les communes. L'objectif du projet était d'établir une orthographe homogène en luxembourgeois. «En définitive, nous avons opté pour les noms les plus courants à l'échelle nationale», explique Marc Barthelemy, président du CPLL à L'essentiel, même si la mise en œuvre n'a pas été facile.

CPLL



Le Conseil permanent de la langue luxembourgeoise (CPLL) a été fondé en 1998. Constitué de onze experts, il a pour but d'analyser l'utilisation de la langue luxembourgeoise au Grand-Duché, de veiller à l'application des règles orthographiques et de promouvoir la langue luxembourgeoise dans son ensemble.

Les erreurs les plus courantes



Parmi les erreurs les plus courantes commises dans l'orthographe des noms de localités, on trouve l'accent aigu ou le tréma sur la dernière syllabe non accentuée à l'oral. Exemple: Diddeléng (correctement orthographié: Diddeleng) ou Konsdrëf (correctement orthographié: Konsdref).



Au fil des décennies, on a assisté à une multiplication des noms et catégories des localités au Luxembourg. Pour Differdange (Déifferdeng), Wiltz (Wolz) et Vianden (Veianen), il existe également des variantes locales telles que Déifferdang, Woolz et Veinen. «Nous avons donc inclus l'orthographe régionale dans le répertoire et nous continuerons à le faire à l'avenir si une commune nous le demande», souligne le président du CPLL.

Bientôt une nouvelle carte du pays

Mais l'homogénéisation des noms de localités a également une autre finalité. Il est prévu d'intégrer, pour la première fois, les orthographes luxembourgeoise et française officielle sur une nouvelle carte. D'une hauteur de deux mètres, la carte du Luxembourg pourrait, à l'avenir, trôner sur les murs des salles de classes.

Le répertoire du CPLL, téléchargeable sous forme de fichier Excel, contient les données orthographiques de l'intégralité des communes, localités, lieux-dits, cours d'eau, collines et forêts, ainsi que les bonnes prépositions et articles. Avec 21 lettres (sans préposition), «um Neiluerenzscheierhaff», sur la commune de Bertrange, est sans conteste la localité luxembourgeoise au nom le plus long. Schlënnermanescht (17 lettres) figure également parmi les exemples les plus insolites.

Tous les noms de localités figurent dans le dictionnaire en ligne officiel LOD (Lëtzebuerger Online Dictionnaire), avec localisation dans Google Street View.

Neiluerenzscheierhaff se trouve ici:







(Jörg Tschürtz/L'essentiel)