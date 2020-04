La crise du coronavirus a fait exploser le nombre de demandes de chômage partiel dans quasiment tous les secteurs de l'économie luxembourgeoise, à l'arrêt depuis plusieurs semaines.

Le vice-Premier ministre, ministre du Travail et de l'Emploi, Dan Kersch, s'exprime ce mardi 14 avril 2020 à 17h sur le sujet. Une intervention à suivre en vidéo sur notre site Internet.

"Malheureusement ou heureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont touchés par le chômage partiel au Luxembourg", a d'emblée rappelé Dan Kersch. "Beaucoup de sociétés ou d'indépendants nous posent de nombreuses questions et c'est normal, car personne n'aurait imaginé être confronté à de telles mesures".

"Pour de nombreuses personnes, il y a une perte considérable de revenus et cela mène à des situations dramatiques, reconnaît encore Dan Kersch. "Il y a une douzaine d'années, nous avons aidé les banques. Aujourd'hui, les banques peuvent intervenir en étant moins sévères si une mensualité n'est pas payée. C'est une question de compréhension économique, car personne n'a intérêt à ce que tout s'écroute. Le chômage partiel n'est qu'une partie de la solution, mais c'est la plus importante aide directe du gouvernement. Plus de 372 millions d'euros ont été débloqués et 9 933 sociétés ont introduit 14 728 demandes pour mars et avril. Et tout cela se trouvera sur le compte des sociétés dès demain. De l'argent est déjà arrivée dès le 3 avril pour amener des liquidités aux sociétés. En tout, on arrive à plus de 4 milliards et on arrive pas à bout de nos peines. 370 demandes sont en suspens pour le moment.

Malheureusement, 531 entreprises étaient en retard par rapport aux paiements des charges sociales. Si elles ont trois mois de retard, on enlèvera 10% des aides. Pour celles qui ont plus de trois mois de retard, on enlèvera 20% des aides. Nous l'avons fait dans l'intérêt des salariés et de l'économie luxembourgeoise.

«Ici, on ne laisse pas périr les plus faibles», s'est félicité Dan Kersch. «Le Luxembourg doit être fier de cela. C'est une manière juste et cela permet la survie de nombreuses petites entreprises».

Malheureusement, nous avons déjà reçu des réclamations de salariés qui n'ont reçu qu'une partie de leurs indemnités. Venir travailler, mais ne pas pointer, c'est punissable, mais très peu d'entreprises fonctionnent de cette manière-là avec le chômage partiel. On va appliquer la loi pour ceux qui ne se conforment pas aux règles. On va augmenter les sanctions pour ceux qui trichent.

(fl/L'essentiel)