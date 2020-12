La sortie de crise, pas avant plusieurs années?

Tourisme, Horeca, événementiel, agences de voyages, commerce de détail, activités culturelles... Pour certains secteurs d'activité particulièrement atteints par la crise du Covid, la sortie du tunnel risque d'être encore lointaine. La Chambre de commerce note ainsi ce mardi que l'impact de la pandémie sur ces secteurs pourrait se prolonger «au-delà des années 2021 et 2022».

«Certaines entreprises dans ces secteurs vont malheureusement décliner et ne seront peut-être pas capables de se relever», déplore Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce. À ce titre, l'instance appelle le gouvernement à soutenir davantage ces secteurs sur le plan administratif. Elle propose par exemple l'instauration d'un moratoire sans intérêts sur le paiement des dettes aux administrations publiques, accompagné d'une adaptation des délais de paiement aux capacités de remboursement des entreprises.

Certains secteurs s'en sortent mieux

L'organisme souhaite aussi que l'État renforce l'accompagnement pour ces entreprises dans le cadre de la hausse du salaire social minimum (+2,8%), prévue à partir du 1er janvier prochain. «Cette mesure risque d'être néfaste pour la reprise, estime Carlo Thelen. La prime unique de 500 euros par entreprise et par salarié (soit une enveloppe totale de 20 millions d'euros) est appréciable, mais insuffisante. Les effets néfastes de cette hausse vont se prolonger après l'attribution de la prime, pendant des mois». La Chambre plaide à ce titre pour une «compensation intégrale» de la mesure par le gouvernement, alors que la facture pour les entreprises est de 54,3 millions d'euros. Pour mémoire, le Premier ministre Xavier Bettel avait justifié ce coup de pouce en invoquant le «soutien aux plus vulnérables» et «la cohésion sociale».

En revanche, certains secteurs résistent à la crise, note la Chambre de commerce. «C'est le cas du secteur financier, qui s'est diversifié et s'est développé de manière continue au cours des dernières décennies, souligne Christel Chatelain, responsable du département des affaires économiques de la Chambre. Mais il pourrait vivre une année 2021 plus difficile qu'en 2020, en raison de l'effet décalé de clients qui se trouvent en défaut de paiement (faillites...), suite à la crise». L'organisme cite également les secteurs de la construction, de l'industrie ou des technologies de l'information et de la communication. «L'évolution conjoncturelle à moyen terme dépendra largement de la stratégie de vaccination en 2021, que j'espère efficiente et rapide», glisse Carlo Thelen.

(Olivier Loyens/L'essentiel)