Noémie, 26 ans, brigue le titre de Miss Tourisme

Une plastique qui n'a rien à envier à des top-modèles, un regard qui vous transperce... Noémie Lousada a incontestablement des arguments à faire valoir. Et elle compte bien mettre tous les atouts de son côté lors du concours de Miss Tourisme Grand-Duché du Luxembourg, dont elle est la première candidate déclarée. «Cela m'a semblé tout à fait naturel de m'inscrire à ce concours. C'est un univers que je connais bien et que j'aime particulièrement. Je suis par ailleurs très intéressée par le domaine du tourisme et enfin j'adore le Luxembourg», confie la jeune femme de 26 ans, née au Grand-Duché, de parents portugais.

Élection prévue en septembre



Giuseppe Castellaneta, 48 ans, s'est illustré en 1997 en transformant un train en partance pour la Love Parade de Berlin en discothèque. Aujourd'hui, l'homme, qui se définit comme blogueur-influenceur, à travers son site myrelations.eu, renoue avec l'événementiel en organisant le concours Miss Tourisme du Grand-Duché du Luxembourg, pour lequel il espère 200 candidatures.



«Des femmes de 1,67 m au minimum, âgées de 20 à 35 ans et résidant au Luxembourg», précise-t-il. Des présélections sont prévues en mars et en juillet pour désigner 18 finalistes pour le grand jour, samedi 26 septembre, à 19h, au Parc Hôtel Alvisse, à Dommeldange.



• Inscriptions sur g.castellaneta@hotmail.com

Éducatrice au sein d'une crèche et maman d'un petit garçon, Noémie Lousada accuse déjà une solide expérience dans le domaine des concours, où elle a d'ailleurs brillé. En 2014, elle est tout simplement devenue Miss Portugal du Luxembourg. L'année suivante, au Portugal cette fois, elle est élue Miss Photogénie et Élégance. En 2016 au Liban, elle reçoit le premier prix dans la catégorie «plus beau visage», au concours de Miss Tourisme Univers.

Des prestations et des titres qui lui valent d'ailleurs d'être remarquée par une agence de mannequinat luxembourgeoise. Depuis, la jeune femme participe à des défilés et s'est également illustrée dans diverses publicités notamment. Et pour le concours de Miss Tourisme, elle ne cache pas ses ambitions. «Je suis là pour gagner!».

(Gaël Padiou/L'essentiel)