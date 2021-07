De «nombreuses infections» dues à la fête nationale

La dynamique de nouvelles contaminations au Covid s'est inversée ces sept derniers jours, avec 125 cas en moyenne par jour. Un lien clair est établi avec les célébrations dans le cadre de la fête nationale. C'est ce qu'indiquent Paulette Lenert, la ministre de la Santé et Henri Kox, le ministre de la Sécurité intérieure, en réponse à une question parlementaire posée par les députés CSV Gilles Roth et Laurent Mosar. «Sur la base des informations fournies par les personnes infectées, on peut conclure que de nombreuses infections se sont produites à la veille de la fête nationale, expliquent Paulette Lenert et Henri Kox. Elles sont parfois survenues dans des clusters, avec certaines personnes porteuses du variant brésilien».

Dans le cadre du Contact Tracing, 307 personnes âgées entre 18 et 40 ans ont ainsi déclaré aux autorités de santé être sorties le 22 juin. «Une grande partie» d'entre elles disent avoir été infectées, soit parce que de «nombreux» collègues avec qui elles étaient avaient été testés positifs, ou parce que trop de gens se trouvaient dans un espace restreint à l'extérieur ou ne portaient pas de masques, ou qu'aucune distance sociale n'était respectée, ou encore que les règles sanitaires dans les établissements n'étaient pas appliquées.

Les 15-40 ans invités à se faire tester

«Dans les 307 cas, 245 citent au moins un des 29 établissements de la capitale», précisent les ministres. Trois établissements se démarquent et ont été cités au total 109 fois. Le ministère de la Santé indique avoir répertorié le nom des établissements touchés par les clusters et de ceux qui ne respecteraient pas la mesure Covid Check. Il note par ailleurs que 12 salariés ont été testés positifs au Covid dans les établissements concernés et ont été placés à l'isolement (leurs proches ont été placés en quarantaine).

Quelles mesures adopter face à ces nouvelles infections? Paulette Lenert et Henri Kox indiquent que la police prévoit d'intensifier les contrôles dans les bars et restaurants. De plus, les résidents âgés de 15 à 40 ans vont recevoir dans les deux semaines à venir une invitation à se faire tester. «Le gouvernement prendra également en compte cette situation dans la préparation de l'avant-projet de loi de prorogation de la loi Covid», expliquent les ministres. Pour rappel, Paulette Lenert doit annoncer ce jeudi les prochaines mesures sanitaires, alors que la loi Covid actuelle arrive à échéance le 15 juillet.

