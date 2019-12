Vers une loi pour encadrer le fichier central de la police

Il y a six mois, les députés commençaient à poser des questions sur la gestion des fichiers de la police et des autorités judiciaires. Ce vendredi, les ministres de la Sécurité intérieure François Bausch et de la Justice Sam Tanson (tous deux Déi Gréng) sont venus présenter en commission parlementaire les premières pistes pour compléter le cadre légal de l'utilisation de ces bases de données. Un projet de loi doit notamment être déposé d'ici l'été pour gérer le fichier central de la police. Le cadre pour les autres fichiers devrait aussi être précisé.

Un cabinet spécialisé a étudié le cadre juridique actuel. Il existe bien, selon les conclusions des juristes, une base légale pour la gestion des fichiers. Mais certaines choses doivent être précisées, comme l'identification du responsable du traitement des données, le droit des personnes fichées ou encore une séparation bien distincte entre données administratives et données judiciaires.

62 bases de données pour la police, 74 pour la justice

L'idée est de mieux encadrer le traitement des données personnelles par la police et la justice, pour remédier aux dysfonctionnements qui ont créé la polémique et répondre aux recommandations de la Commission pour la protection des données (CNPD) et de la police des police.

Outre le nouveau cadre législatif, le fonctionnement et le contenu des différents fichiers sont en cours de vérification pour garantir la qualité des données. Un sacré boulot, puisque la police gère la bagatelle de 62 types de bases de données et les autorités judiciaires disposent de 74 bases de données. Enfin, un comité de suivi, qui rassemble les différents ministères et administrations concernés, est sur pied pour veiller à ce que les diverses recommandations formulées soient bien mises en place.

Un suivi à la Chambre des députés est prévu en mars. La police devrait alors présenter des mesures concrètes pour limiter l'accès à un nombre restreint d'agents, ils sont aujourd'hui 2 000 à pouvoir mettre le nez dans les fichiers. Les fichiers de la police et de la justice devraient aussi être mieux liés, pour que les données d'une personne acquittée par la justice soient actualisées dans les fichiers de la police, par exemple.

(jw/L'essentiel)