L’heure de la rentrée a sonné au Vauban

Ce mercredi matin, les quelques 2500 élèves du Vauban, l’école et lycée français du Luxembourg, ont endossé leurs cartables et ont repris le chemin vers les cours à Gasperich. Mines fatiguées et grandes accolades étaient au rendez-vous.

«Deux mois sans les copains, c’est long», racontait Ethan, 14 ans, content d’être à nouveau entouré de ses amis ce matin, à l’entrée de l’école. Même chose pour Jeanne, Laly et Mila de 11 ans, qui échangeaient frénétiquement des anecdotes sur leurs vacances d’été. «Le réveil était compliqué car on n’est plus habituées à se lever tôt», commentaient les filles aux grand sourires et aux yeux légèrement cernés.

Nouveaux buts

L’heure de la rentré a également sonné pour les 200 enseignants de primaire et secondaire, sur place pour accueillir leurs nouvelles classes. Ils se partageront quelques 300 enfants en maternelle, 680 écoliers ainsi que 850 élèves en collège et 670 lycéens.

Et qui dit nouvelle rentrée, dit nouveaux objectifs. Chose que Noé, 13 ans, prend très au sérieux. «Je dois faire des efforts en mathématiques. Autrement, mes parents me feront réviser jusque tard le soir», expliquait le jeune garçon.

(Ana Martins/L'essentiel)