15 000 jeunes ont défilé pour le climat à Luxembourg

Ils veulent du changement pour le climat et ils ont mis les moyens pour se faire entendre. 15 000 personnes, selon le collectif Youth for Climate, 7 500 selon la police grand-ducale, ont défilé dans les rues de Luxembourg, ce vendredi et se sont mobilisées lors de «La Grève mondiale pour le climat», des manifestations organisées aux quatre coins de l'Europe et dans le monde entier au même moment.

Partis du Glacis peu après midi, alors que le vent et la pluie étaient également de la partie, des milliers de jeunes de 11 à 18 ans armés de drapeaux et de slogans écrits sur des cartons ont scandé «We want change! We want change!» ou encore «On est plus chaud, chaud, plus chaud que le climat!» à travers le centre de la capitale devant de nombreux passants ou commerçants d'une toute autre génération, assez surpris de voir autant de monde se présenter à l'événement.

Sans le moindre débordement

Mobilisés depuis le milieu de la matinée, dans une ambiance bon enfant et bienveillante, les jeunes manifestants ont crié haut et fort qu'ils espéraient bel et bien voir un autre monde se dessiner dans les années à venir. Arrivés en masse vers 13h à proximité des marches de l'hôtel de ville, ils se sont alors rassemblés autour d'un podium où de nombreux intervenants ont pris la parole au micro.

Point final de la manifestation, la place Guillaume II s'est alors transformée en discothèque à ciel ouvert rempli de jeunes bien décidés à mettre le feu au Knuedler au gré des chansons et autres interventions en luxembourgeois, anglais, français ou encore allemand, saluées par des standing ovations et par des cœurs formées avec les mains par la foule. Tout s'est terminé sur le coup de 15h sans le moindre débordement. Avec beaucoup d'espoir pour le climat dans les regards et l'impression d'avoir vécu un moment rare au Luxembourg.

Si vous souhaitez revivre notre live durant cette grande manifestation, cliquez ici.

(fl/L'essentiel)