Orages et températures plus respirables en vue

Après une semaine très chaude et une fin de week-end orageuse, le Luxembourg doit se préparer à un temps encore instable en début de semaine prochaine. Des averses et des orages pourront encore frapper le pays en fin d'après-midi, lundi. Une alternance qui donnera le ton pour les premiers jours de la semaine.

À partir de mercredi, les éclairs et coups de tonnerre devraient progressivement disparaître pour laisser place à un temps plus calme. Bonne nouvelle côté températures, le mercure ne devrait plus dépasser les 30 degrés. Comptez jusqu'à 24 degrés lundi, puis 18 mardi et enfin 21 en deuxième partie de semaine. De quoi apprécier à nouveau les balades en plein air!

(L'essentiel)