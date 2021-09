Trois infectés sur quatre ne sont pas vaccinés

Le vaccin reste un moyen de protection efficace contre une infection au Covid, même avec le variant Delta. C'est en tous cas ce que montrent les chiffres du ministère de la Santé, du Laboratoire national de Santé (LNS) et du Luxembourg Institute Science and Technology (LIST), pour la semaine du 30 août au 5 septembre. Ainsi, parmi les 573 nouvelles infections, 420 personnes n’étaient pas vaccinées (73,3%) et 153 personnes avaient un schéma vaccinal complet (26,7%).

Le vaccin confirme aussi sa haute efficacité contre les complications liées à une infection: 76,7% des patients hospitalisés en soins normaux et tous les patients en soins intensifs (100%) n’étaient pas vaccinés. Pour les 573 nouveaux cas, les voyages à l’étranger restent la source la plus fréquente (31,8%) suivie par le cercle familial (25,2%) et les loisirs (6,3%).

Taux d'incidence le plus élevé chez les enfants

À noter par ailleurs que le taux d'incidence a augmenté la semaine dernière, avec 90 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours, contre 85 cas pour 100 000 habitants pour la semaine précédente, notent les autorités. «Par rapport à la semaine précédente, le taux d’incidence a augmenté dans toutes les tranches d’âge sauf chez les 15-29 ans et les 60-74 ans. La plus grande augmentation a été enregistrée dans la tranche d’âge des 30-44 ans (+16%) suivie de celle des 0-14 ans (+13%) et des 45-59 ans (+12%)», détaillent-elles. C'est la tranche d’âge des 0-14 ans qui a le taux d’incidence le plus élevé, avec 127 cas pour 100 000 habitants. Le taux d’incidence le plus bas est enregistré dans les tranches d’âge des 75 ans ou plus et des 60-74 ans.

La vigilance quant au respect des gestes barrières doit donc toujours être de mise, d'autant que le virus est toujours présent de manière élevée dans les eaux usées du pays, indique le List. Une nouvelle augmentation de la présence du Covid a même été mise en évidence au cours de cette semaine, avec des valeurs toutefois propres à celles observées depuis plusieurs semaines.

(L'essentiel)