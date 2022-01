Le prix du litre d'essence augmente encore

Mauvaise nouvelle pour ceux qui roulent à l'essence. Le prix du litre de sans plomb 98 va coûter plus cher. Il subira une hausse de 2,3 centimes et sera affiché au prix de 1,576 euro le litre, à partir de ce samedi. Le carburant n'avait plus été aussi cher depuis le 11 novembre 2021.

Concernant les autres carburants, le prix du diesel reste stable (1,409 euro/l) et le sans plomb 95 ne bouge pas non plus (1,475 euro/l).

(L'essentiel)