20 euros de trop pour le parking de Rammstein?

Le concert de Rammstein à Roeser, ce samedi 20 juillet, est au centre de très nombreuses conversations ces derniers jours au Luxembourg. Avec plus de 18 000 personnes attendues sur le site qui accueillait le Rock-a-Field jusqu'en 2016, l'Atelier a frappé un grand coup et l'ensemble des billets sont partis comme des petits pains, en une seule journée dès l'ouverture de la billetterie en ligne, le jeudi 8 novembre 2018.

À trois jours d'un concert où l'on nous promet l'artillerie lourde pour l'étape grand-ducale de l'«Europe Stadium Tour», l'Union luxembourgeoise des consommateurs a profité de l'occasion pour sortir du bois, ce mercredi 17 juillet, en accusant l'Atelier d'arnaquer les gens, non pas sur le prix du concert (100 euros), mais en proposant des places de stationnement premium situées à proximité du concert au prix de 20 euros.

Beaucoup de déçus ne verront pas le concert

Près de 1 800 internautes ont réagi à notre sondage en ligne depuis mercredi matin. 24 heures plus tard, un peu moins de 40% de nos lecteurs ont indiqué que «si c'était trop cher, il était toujours possible de se garer ailleurs», en utilisant notamment le service de navette à 5 euros depuis le P+R Bouillon. Plus de 60% d'entre eux continuent toutefois de croire que «le parking à 20 euros, c'était gonflé», marquant par la même occasion une certaine désapprobation qui se décline également dans l'habituelle litanie de commentaires.

«La seule arnaque a eu lieu lors de la vente des places», regrette encore Olivier, qui apporte un autre point de vue dans nos commentaires. «Quatre places achetées, carte de crédit débitée, puis impossible de valider l'achat. Heureusement, le montant a été remboursé en soirée, mais quatre vrais fans ont été déçus. Pour le prix, malheureusement la demande est telle que les places partiraient encore plus cher, idem pour le parking...».

Moutons et vaches à lait?

Et «Juliodeséglises» d'insister: «L'Atelier a été très clair dans sa communication, dans les prix proposés et dans le choix des différentes options», dit-il avec fermeté. «Je ne comprends pas pourquoi l'ULC leur cherche des poux sur cet événement-là. Personnellement, j'éprouve plutôt de la gratitude vis à vis de l'Atelier de nous apporter un concert pareil sur le sol luxembourgeois».

«J'ai vu Rammstein, à Nancy, en 2013 et j'ai payé 60 euros», rappelle Sebastien Nekronenbourg, sur notre page Facebook. «C'est de la folie cette envolée de prix. Je ne critique pas le groupe mais les organismes qui prennent le public pour des vaches à lait. Après, les organismes font payer le prix fort pour les artistes parce que les gens sont des moutons et continuent à remplir les salles». Et «HighFlyer» d'envoyer à son tour l'ULC vers d'autres cieux: «S'ils veulent s'attaquer à des prix de parking prohibitifs, qu'ils aillent voir du côté de l'aéroport...», au Findel, où le groupe allemand ne devrait pas tarder à atterrir après son dernier show à Prague, le mercredi 17 juillet.

(fl/L'essentiel)