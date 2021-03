Le fitness doit s'adapter pour survivre

Les salles de fitness ont rouvert pratiquement dans leur entièreté depuis début février, à l'exception des plus petites structures, avec une jauge d'accueil réduite et des mesures strictes. «Avec d'autres patrons de centres de fitness, nous avons réussi à avoir plus de visibilité», dit Yves Marchello, patron de trois salles de l'enseigne JIMS et administrateur de la Fédération luxembourgeoise de fitness, née en décembre 2020 pour faire entendre les revendications du secteur. «Nous nous sommes entretenus avec les ministres. La situation reste compliquée, mais à côté des pays voisins, nous pouvons être heureux».

Les contraintes restent importantes et chaque salle a dû s'adapter: «Avec un potentiel de 40 000 membres pour toutes les salles de fitness et des mesures qui ne permettent d'accueillir que dix personnes à la fois, c'est difficile à mettre en place. Le plus important à nos yeux est de permettre aux gens de faire du sport. Nous espérons un élargissement de cette bulle de dix personnes par salle. Le secteur souffre, 500 salariés et beaucoup d'indépendants sont touchés». La perte du nombre d'abonnés est évaluée à un tiers.

Une pétition a été lancée par un bodybuilder, qui préconise d'augmenter la capacité d'accueil des salles, avec des mesures renforcées si nécessaire.

(Jean-François Servais / L'essentiel )