«Certaines illustrations anciennes laissent à penser que pour léviter, Bouddha utilisait un hamac», avance Christelle Iagnemma, d’AéroYoga Luxembourg. Aujourd’hui, le yoga en suspension aide des employés de bureau courbées devant leurs ordinateurs à retrouver une bonne posture.

Ce jour-là, dans le studio de Christelle, onze femmes et un homme s’entraînent sans jamais quitter leurs hamacs en toile de parachute. La suspension permet des postures différentes que celles autorisées par la pratique au sol. «Les élèves sont maintenus et peuvent ainsi isoler une partie de leur corps, telle que le dos ou encore la nuque, pour la travailler», explique Christelle. La discipline a été développée avec des kinés, ostéopathes, psychologues…

«C’est très bien pour entraîner sa respiration», apprécie Kendra, 26 ans, la prof de pole dance voisine qui a rejoint les cours. «Le côté méditatif permet de se vider l’esprit pendant la pause de midi, ajoutent Émilie, 30 ans, et Annie, 23. Quand on retourne au bureau, on est plus détachée par rapport à des situations stressantes comme la remise d’un dossier. Et on travaille mieux».

(L'essentiel/Séverine Goffin)