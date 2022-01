Ils volent de l'alcool sous la menace d'un couteau

Les faits se sont produits mardi soir et sont relatés ce mercredi par la police grand-ducale. Il était environ 18h50 lorsque deux hommes sont entrés dans une station-service à Wincrange, dans le nord du Grand-Duché. Les deux individus ont pris six bouteilles de whisky dans les rayons et ont quitté le magasin sans payer, indiquent les autorités.

Lorsque l'employé a essayé de s'interposer, il a été menacé avec un couteau. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite dans une voiture de couleur foncée avec des plaques d'immatriculation étrangères. La police a ouverte une enquête pour faire toute la lumière sur les faits et tenter de retrouver les deux hommes.

(pp/L'essentiel)