Le futur siège de Cargolux prêt pour l'été 2020?

Après une première pierre posée en octobre 2017, le nouveau quartier général de Cargolux prend forme à Sandweiler. Si tout va bien, il remplacera, au mieux à l’été 2020, les actuels quartiers généraux installés au Findel. La compagnie de fret aérien louera le bâtiment, qui est construit par lux-Airport, sur 30 ans.

L’extérieur vitré du hall pour simulateurs est achevé et le montage technique a débuté. Les deux appareils seront visibles depuis l’extérieur, et de la place est prévue pour un troisième en cas de besoin.

Le parking (400 places, une par poste de travail) est presque terminé, la structure principale des deux étages de bureaux aussi, et le toit de la cantine est posé. Reliée au hangar de maintenance, celle-ci doit être le point de rencontre entre des salariés actuellement répartis sur trois sites et qui seront réunis dans ce siège.

La part belles aux échanges

«La cuisine, au milieu des deux bâtiments, doit permettre des réunions informelles, des échanges autour d’un café. Tout le bâtiment a été dessiné pour que le travail se fasse de manière plus collaborative», explique Ingvi Halldorsson, directeur des achats et de l’administration chez Cargolux, où quatre personnes suivent quotidiennement le projet.

Si les actuels locaux font la part belle aux petits bureaux individuels, les futurs quant à eux en proposeront des plus grands, et plus ouverts. «Les groupes de travail pourront travailler plus étroitement, les échanges seront améliorés et les processus plus fluides», entrevoit le responsable.

