Jost dénonce des «attaques diffamatoires»

En Belgique, le syndicat CSC accuse la société de transport Jost, dont le siège international se situe à Weiswampach, de «louer toutes les deux semaines un avion entre Bucarest et Maastricht, acheminant quelque 160-180 travailleurs roumains pour rouler avec des camions sur les routes belges et internationales». Le syndicat qui assure que l'entreprise de transport ne respecte pas non plus les règles sanitaires entend porter l'affaire en justice.

Le Group Jost, interrogée par L'essentiel a tenu à démentir les allégations de la CSC, relayées par le LCGB. «Ces attaques sont diffamatoires», assure la porte-parole du groupe Jost. Concernant le transport des travailleurs, l'entreprise assure que c'est la société roumaine Skiptrans qui achemine ses chauffeurs en avion, «un mode de transport destiné à leur apporter davantage de confort en cette période de crise sanitaire». «Ils sont ensuite transportés en bus ou en voiture vers les différents pays où ils reprennent leur poste», précise la porte-parole de l'entreprise. Les déplacements en avion concernent des départs ou des retours de vacances», précise-t-elle.

Respect des règles sanitaires

Le Group Jost dément aussi les accusations de faibles salaires et de mauvaises conditions de logement portées par le syndicat. «Les chauffeurs ne sont pas payés 500 euros mais entre 2 300 et 2 600 euros nets selon les règles valables partout en Europe et ils ne sont jamais logés dans des hangars», poursuit-elle.

Enfin sur la question du respect des règles sanitaires, elle assure que le groupe a dès le mois de mars appliqué les recommandations (contrôle d'accès, masques, gel hydroalcoolique) sur tous ses sites et effectue des audits pour veiller au respect des consignes.

