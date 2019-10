Des trottinettes électriques ont débarqué

Non sans surprise, les passants ont découvert que des trottinettes électriques en libre-service avaient été installées dans la capitale, mardi matin, au niveau du boulevard Schuman, au Glacis. Plusieurs engins étaient disponibles de part et d'autre du boulevard. «Une bonne initiative», glisse Benoît, qui découvrait l'installation et interrogé sur place par L'essentiel. Selon Paperjam, c'est l'entreprise américaine Bird qui est à l'origine du dispositif, installé «pour tester le marché» luxembourgeois.

La Ville de Luxembourg, sollicitée mardi matin sur le sujet, n'a pas encore commenté. Rappelons que le projet d'un autre opérateur, en début d'année, n'avait pas abouti et surtout que la municipalité précisait cet été qu'elle s'opposait au développement des trottinettes dans ses rues. Et pourtant elles sont bien là.

Avoir 18 ans et porter un casque

Les trottinettes installées durant la nuit de lundi à mardi clignotent quand elles sont libres et fonctionnent avec une application. «Le service coûte 1 euro à la libération de la trottinette et 0,35 euro par minute d’utilisation», précise Paperjam. Il n'y a pas de bornes de recharge. «C'est plus sympa et plus fun que le tram, poursuit Benoît, visiblement emballé. J'essayerais bien quand il fera beau pour aller jusqu'au Kirchberg».

De son côté, Ella, qui passe par là, est plus réservée: «Je ne me vois pas en utiliser, c'est dangereux avec les vélos et les chantiers». En quelques heures à peine, ces trottinettes font donc sensation et beaucoup parler. Contacté également par L'essentiel, le ministère de la Mobilité ne commente pas l'installation mais rappelle qu'un cadre légal pour adapter le code de la route et le partage des voies est seulement à l'étude.

Un autocollant sur les trottinettes Bird indique aux utilisateurs qu'il est nécessaire d'avoir au moins 18 ans et de porter un casque.

(ol/nc/L'essentiel)