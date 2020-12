Leurs bornes photos prennent... la température

«À l'arrivée de la première vague, on savait que l'événementiel serait le premier secteur à fermer et le dernier à reprendre, raconte Virgile Raby, directeur des sociétés Burddy et Luxbooth spécialisées dans la location de bornes photos. En réfléchissant à ce qu'on pouvait faire de nos photobooths, on a eu l'idée de créer des bornes qui prennent la température et contrôlent le port du masque. Voilà comment Togother est née».

Au mois de mars, ce type de bornes n'était pas très répandu au Luxembourg et en Europe. «En moins d'un mois, grâce à des compétences développées en interne, les premières Togoscan étaient distribuées», ajoute-t-il. Cette nouvelle expérience est «très enrichissante. On a beaucoup appris, notamment dans la distribution et la diffusion. De devoir aller très vite dans un secteur que l'on ne connaît pas, avec des prix qui changent rapidement, mais aussi dans la fabrication de certaines pièces. Mais le plus important: les équipes de l'événementiel ont été impliquées dans cette nouvelle entité». Se diversifier était inévitable pour conserver les emplois.

Togother propose aussi des porte-clés ouvre-portes sans contact, des ouvre-portes à actionner avec le pied, des bornes de distribution de gel désinfectant et a vocation à perdurer après la crise. Les bornes pourront être reconverties pour la reconnaissance faciale dans le domaine de la sécurité. «Nous travaillons aussi sur un moyen de compter de manière précise les personnes qui entrent et qui sortent», conclut le directeur.

(Marion Mellinger/L'essentiel)