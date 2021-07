Plusieurs routes coupées à cause des inondations

La circulation est compliquée mardi en fin d’après-midi autour de Bascharage et de Dippach. Plusieurs routes ont été fermées à tous les véhicules, a indiqué l’ACL, contacté par L’essentiel. En cause, la rivière Chiers qui a débordé suite aux pluies. Les automobilistes sont donc invités à éviter le secteur.

Il s’agit du CR106 entre Schouweiler et Dahlem et du CR111 entre Hivange et Hautcharage. À Linger, la rue de la Libération est inaccessible, tout comme la rue de la Chapelle et la rue du Moulin, à Sprinkange, la rue des Trois-Cantons à Garnich. «J'ai vu de la boue dévaler la rue, alors je suis venu aider», raconte un habitant de Bascharage, affairé une pelle à la main. «C'est arrivé vite. Le cours d'eau a débordé, alors que la semaine dernière, lors des intempéries, nous n'avions rien eu», constate-t-il.

Plus au nord, le CR128 est également inondé entre Haller et Beaufort, selon l'ACL. Le Luxembourg a déjà été marqué par des inondations les 14 et 15 juillet. Plusieurs secteurs du pays ont été très marqué par cet épisode, avec d'importants dégâts matériels.

(sg/jg/L'essentiel)