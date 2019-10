305 emplois supprimés chez RBC à Belval

La mauvaise nouvelle est tombée jeudi après-midi. La société RBC Investor & Treasury Services, basée à Belval et filiale de la Banque Royale du Canada, l'une des plus grandes banques canadiennes, va réduire ses effectifs de manière conséquente. 305 emplois sont ainsi concernés sur un total de 1 170 employés permanents et 320 externes que compte RBC au Grand-Duché.

Selon nos informations et dans le détail, 79 employés externes et 226 employés permanents font partie du plan social. Même si des rumeurs circulaient depuis plusieurs mois, ce nouveau plan sonne comme un coup dur pour les employés, déjà concernés par des suppressions de postes en 2013. 210 emplois avaient été concernés à l'époque au Luxembourg. Cette fois, l'annonce tombe alors même que RBC Investor & Treasury Services a réalisé un résultat record de 5,7 milliards d'euros et augmenté son chiffre d'affaires dans les services d'actifs au Luxembourg.

Les négociations avec les syndicats vont débuter et, selon l'évolution des discussions, des départs volontaires seront proposés. Cependant, les conditions de ce nouveau plan social risquent d'être moins avantageuses qu'en 2013. Autre élément inquiétant, un troisième plan social n'est pas exclu à moyen terme.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)