Un accident a paralysé l'A1 et l'A7

L'Automobile Club Luxembourg annonçait ce jeudi à 8h45 au moins 6 km de bouchons sur l'A1 et 5 km sur l'A7 en direction de la capitale. En cause, un accident de la circulation sur l'A1 vers la Croix de Gasperich, entre la sortie Kirchberg et le tunnel du Cents.

Peu après 9h, l'ACL indiquait que les véhicules en cause avaient pu être dégagés de la chaussée. Celle-ci rouverte, le trafic revient progressivement à la normale.

D'après des témoins, trois voitures étaient concernées par la collision et des ambulances, les pompiers et la police se trouvaient sur les lieux. Les circonstances de l'accident ne sont pour le moment pas connues, son bilan non plus.