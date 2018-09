Le parking Royal Hamilius ouvrira le 27 septembre

Deux ans après le lancement du chantier, le parking Royal Hamilius est prêt à lever ses barrières. Le jeudi 27 septembre, 628 nouvelles places de stationnement seront disponibles au centre de la capitale. «L'ancien parking Aldringen offrait 250 places, cela fait un bel accroissement. C'est important à la fois pour les bureaux, les commerces, les logements et le tourisme», a commenté ce lundi Thierry Behiels, CEO de Codic International, développeur du complexe Royal Hamilius.

Les tarifs



Une des conditions dans le cahier des charges était que ce parking ne pouvait offrir de tarifs plus attractifs que les autres déjà opérationnels en ville, a souligné la bourgmestre Lydie Polfer. Ils s'afficheront ainsi:



1ère et 2e heure: 3€

3e heure: 2€

4e et 5e heure: 2,40€

Par heure supplémentaire: 3,20€

Carte journalière: 30,40€

Prix par nuit: 17h - 7h 0,80€/h

Nuit maxi: 11,20€

L'entrée se fera avenue Monterey en amont du boulevard Royal et la sortie s'opérera boulevard Reuter. Une centaine de mètres de voie d'accès pour les voitures ont été aménagés, devant permettre d'éviter les congestions. Une entrée est aussi prévue pour les abonnées rue Aldringen. Un accès piétons arrive sur la place Hamilius par trois ascenseurs et deux autres mèneront directement aux Galeries Lafayette, quand elles ouvriront.

Une quinzaine de places pour les véhicules électriques

La gestion de l'infrastructure a été confiée à l'Allemand Apcoa, qui possède déjà une solide expérience dans le métier (présence dans 13 pays européens, gestion de 1,4 million de places de stationnement sur 2 000 sites...). «Pour nous, la numérisation et le digital sont des aspects très importants», a souligné Detlef Wilmer, managing directeur Apcoa Allemagne.

Une application déjà opérationnelle en Allemagne permet ainsi de visualiser les places disponibles, et de payer le stationnement sans passer par la caisse. «On veut l'offrir le plus vite possible au Luxembourg», assure Detlef Wilmer, évoquant une introduction dés l'an prochain. Une quinzaine de places seront dédiées aux véhicules électriques, une gestion dynamique avec affichage lumineux des places occupées ou non est annoncée, ainsi qu'un raccordement avec l'affichage en temps réel des disponibilités globales dans la ville.

Sur les 628 emplacements, 70 sont réservés aux futurs résidents des appartements du Royal Hamilius et 50 pour ceux des bureaux. Mais d'ici l'ouverture du complexe, prévue dans environ un an, l'ensemble des places profitera au public.

Thierry Behiels, CEO de Codic International, développeur du complexe Royal Hamilius au micro L'essentiel de Mathieu Vacon:

