Le Luxembourg pollue plus que ses voisins

Loin derrière le trio de tête emmené par les Tchèques, les Polonais et les Estoniens, les conducteurs luxembourgeois sont considérés comme des automobilistes plus polluants que leurs homologues belges, français et allemands, selon une étude récemment publiée par TheEcoExperts se basant sur les chiffres de l'European Automobile Manufacturers Association et l'Organisation Mondiale de la Santé.

Quels sont les automobilistes les plus polluants?



1. Tchéquie

2. Pologne

3. Estonie

4. Croatie

5. Slovaquie

6. Slovénie

7. Espagne

8. Roumanie

9. Autriche

10. Hongrie

11. Luxembourg

12. Lettonie

13. Italie

14. Lituanie

15. Belgique

16. France

17. Allemagne

18. Royaume-Uni

19. Grèce

20. Portugal

21. Pays-Bas

22. Danemark

23. Finlande

24. Ireland

25. Suède

Pour établir ce classement, quatre critères (le nombre de voitures pour 1 000 habitants, l'âge moyen des véhicules, le pourcentage de véhicule avec des carburants alternatifs et enfin, la pollution ambiante de l'air) ont permis de départager 25 nations européennes en se posant la question suivante: quel est l'état-membre qui possède les automobilistes les plus toxiques?

Un nouveau véhicule tous les 6,2 ans

Toujours en tête du classement européen du nombre de voitures possédés pour 1 000 habitants, de 2005 à 2014, le Luxembourg est désormais dépassé par Malte depuis 2015 où l'on compte 775 véhicules/1 000 résidents contre 745 au Grand-Duché, soit un nombre deux fois supérieur à la Hongrie, avant-dernière de ce classement, juste devant la Roumanie. L'Allemagne (593) est devant la France (580) et la Belgique (569).

Selon les données partagées par l'European Automobile Manufacturers Association, les Luxembourgeois sont les Européens qui changent le plus vite de voitures en conservant, en moyenne, leur véhicule durant 6,2 ans, soit moins de temps que les Belges (8,8 ans), les Allemands (8,9) et les Français (9). Alors que dans le même temps, les Polonais roulent avec la même automobile durant 17,2 ans, les Estoniens 15,1 ans les Tchèques 14,5 ans.

Et la qualité de l'air?

Près de 2/3 des voitures circulant au Luxembourg roulent au diesel, 1/3 à l'essence et 1% seulement utilise un carburant alternatif. En Belgique, le diesel concerne 60% des véhicules contre seulement plus d'un 1/3 en Allemagne où l'essence concerne 66% de parc automobile. Les Français (64% de diesel) possèdent quant à eux des chiffres comparables aux Luxembourgeois et aux Belges. En moyenne, en Europe, les carburants alternatifs concernent seulement 3,2% des véhicules alors que l'essence (55,6%) passe devant le diesel (41,2%).

Quant au quatrième et dernier critère de sélection, la qualité de l'air, il faut se pencher sur des chiffres fournis par l'Organisation mondiale de la santé où, selon des chiffres de 2012, 19,8 Luxembourgeois sur 100 000 décèdent en raison de la pollution, contre 32,5 Allemands, 30,2 Belges et 17,2 Français.

(FL/L'essentiel)