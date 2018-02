«Quand je viens au Grand-​​Duché, je me sens bien»

Ce spectacle fait un carton depuis deux ans, comment vivez-vous ce succès?

Je le vis un peu comme un spectateur. Le premier spectacle avait très bien marché et je n’avais pas compris: ça a été compliqué pendant 10 ans, je jouais devant quatre personnes, puis j’ai fait les émissions avec Laurent Ruquier. Un jour je trouve un producteur, je passe en télé, on m’envoie une liste de 90 dates de tournées, dans des théâtres de 1 000 et 2 000 places. Cette prod s’occupait aussi de Stéphane Guillon et je me souviens de les avoir appelés en disant «vous êtes sur que c’est pas pour Stéphane?». Ce nouveau spectacle, je me disais que ça ne pourrait pas faire autant. En fait, on a fait deux fois plus de monde. Ce succès, je ne le comprends pas.

Vends 2 pièces à Beyrouth

Vendredi, 20h

À la Rockhal

Le premier succès c’était en 2010. Vous avez souvent parlé de vos années de galère avant, c’était une pression de réussir?

Non, quand je parle des années de galère… C’est normal de galérer au début. De là où je viens, c’est normal de se lever à 5h pour aller bosser dans un petit job. Surtout dans ce milieu. Ce qui m’a fait du mal c’était surtout de ne pas réussir à "vivre" avec mon métier. Personne ne me prenait en café théâtre, en chroniqueur radio, rien. Au bout de 10 ans, je me disais que personne voulait de moi, tant pis.

L’humour noir c’est dans vos spectacles depuis le début?

Pour être honnête, c’est quand j’ai fait «On ne demande qu’à en rire» qu’on a mis un nom sur ce que je faisais. C’est un peu réducteur. «Humour noir», j’ai l’image d’un mec qui fait des vannes sur le cancer du pancréas, ça doit faire peur. Mais je me suis jamais posé la question si ça choquait, c’est ce que je faisais au quotidien. Et quand j’ai compris que des gens pouvaient le prendre mal, j’ai trouvé ça génial. L’humour noir, ça a un pouvoir: ça choque mais ça aide aussi.

Vous avez pris des cours de géopolitique pour parler de la guerre?

Obligé. Je suis pas allé à l’école, il fallait que je puisse parler d’histoire et de géographie. Les thèmes des spectacles, c'est mon instinct. Quand je faisais des sketchs sur le handicap à la télé, c’est parce que personne n'en parlait. La religion, c'était parce qu'il y avait un grand débat sur les communautés. Pour la guerre, il y avait le vent de révolution avec le printemps arabe. Puis en gagnant un peu d’argent, j’ai commencé à m’y intéresser, à voir comment on te traite quand tu en gagnes. Une banque prête plus facilement de l'argent à quelqu’un qui en a. Du coup j’ai creusé sur le business des armes. Pourquoi des gens sont contents à cause de la guerre, alors que des gens meurent à cause d’eux? Et ce n'est pas parce que c’est beaucoup entendu que c’est démago de le dire.

La religion c’est l'un de vos thèmes depuis votre tout premier spectacle en 2008. Vous avez déjà eu des menaces ou des problèmes?

T’as toujours un peu de retours inquiétants, mais ça va. Deux mecs qui m’attendent à la sortie du spectacle pour me casser la gueule, ça va. Alors que quatre mecs en costume qui me suivent en bagnole, là c’est moins mon élément. Ça reste quand même anecdotique. On est dans une époque où on peut dire des choses.

En plus de la scène, vous avez le temps de faire autre chose?

J'ai besoin de faire énormément de choses. Je produis des festivals d’humour, de musique en Belgique, une émission de télé en Afrique. Je produis Guillaume Bats, Laura Laune (NDLR: qui vient de gagner «La France a un Incroyable talent»)… J’ai besoin d’être perpétuellement occupé, mon cerveau est boulimique. J’ai également un one man show avec Philippe Croizon en projet puis un biopic sur lui. Il y a également le livre «Happy Hour à Mossoul», une belle aventure. C'est un prolongement du spectacle avec 80% de nouvelles recherches.

Vous êtes déjà venu au Luxembourg?

Je suis venu il n'y a pas très longtemps, c’était chouette. Une alarme s’est mise en route pendant le spectacle au bout d’une demi-heure. Et je me souviens qu’on s’était bien marré avec le public, c’était une très bonne ambiance. Tout ça c’est ma région quand même (NDLR: il est originaire des Ardennes françaises), des mentalités très proches de la mienne. Quand je viens ici, je me sens bien.

(Propos recueillis par Jonathan Vaucher/L'essentiel)